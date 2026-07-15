ALERT: In-Person Community Meeting: Help Shape LA’s Economic Future

By
Reporters Desk
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Economic Strategy E1784133582557

 

Join the City of Los Angeles for a Harbor Area public meeting on LA’s five-year economic

development strategy. Share your input on jobs, commercial corridors, transportation, small business support, housing affordability, climate risks, and community investment.

What: In-person public meeting focused on your community priorities, economic opportunities, and local needs

Time: 10 to 11:30 a.m., July 30.

Details: https://shorturl.at/VAri5

Venue: San Pedro Regional Branch Library, 931 S Gaffey St, San Pedro

Can’t make it? Share your thoughts: https://arcg.is/1aLXPO2

Spanish interpretation will be available. Auxiliary aids and services are available upon request to

individuals with disabilities.

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